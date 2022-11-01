Пожар на рынке в ТиНАО локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Возгорание на строительном рынке в ТиНАО локализовано. Об этом сообщает телеграм-канал главного управления МЧС по столице.

"Площадь пожара – около 150 квадратных метров. Принятыми мерами в 16:21 (по московскому времени) пожар локализован", – рассказали в МЧС.

Возгорание случилось в районе торговых рядов Николо-Хованского строительного рынка в ТиНАО. Информация о пожаре по адресу улица Адмирала Корнилова, строение 4, поступила в ведомство в 15:13.

По предварительным данным, загорелись три палатки на площади 30 квадратных метров.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты пожарно-спасательного подразделения. Информации о пострадавших не поступало.



Видео: Москва 24

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