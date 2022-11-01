Площадь пожара на рынке в ТиНАО достигла 150 квадратных метров

Видео: Москва 24

Площадь пожара на строительном рынке в ТиНАО достигла 150 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании в строительных павильонах на улице Адмирала Корнилова поступило около 15:13 во вторник, 1 ноября. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

По данным СМИ, на территории Николо-Хованского строительного рынка загорелись три палатки. По предварительной информации, причиной возгорания является неисправность газового оборудования.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!