15:52Происшествия
Возгорание произошло на территории строительного рынка в ТиНАО
Сообщение о пожаре по адресу улица Адмирала Корнилова, строение 4, поступило в ведомство в 15:13. По предварительной информации, там загорелись три палатки на площади 30 квадратных метров.
"Предварительная причина возгорания на рынке – неисправность газового оборудования", – сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают спасатели.
До этого в Подмосковье загорелся цех по производству креветок. Площадь открытого возгорания составляла 2 400 квадратных метров. К тушению пожара привлекали 86 человек и 14 единиц техники.
Ранее движение автотранспорта было перекрыто на улице Бахрушина из-за пожара. На месте происшествия работали оперативные службы города. О причинах возгорания не сообщалось.
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