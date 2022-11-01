Село Козинка Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Козинка Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадал один местный житель. Он получил ранение легкой степени тяжести. Пострадавшему уже оказали необходимую помощь.

Глава региона добавил, что в результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства загорелась столовая. Кроме того, повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

На месте происшествия находится глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев, а также оперативные и аварийные службы.

Ранее глава региона рассказал, что село Муром подверглось очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины 21 октября. По его словам, в результате атаки пострадали школа, детский сад, ДК и частные жилые дома.

При этом губернатор отметил, что основную часть местных жителей вывезли ранее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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