В Подмосковье прибыла первая группа белгородцев, эвакуированных из приграничных районов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Подмосковье прибыли около 400 человек, эвакуированных из приграничных районов Белгородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Речь идет о жителях, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за участившихся обстрелов. Утром их доставили в Подольск, где по поручению Андрея Воробьева им предоставили комфортные условия для временного проживания и обеспечили всем необходимым.

Места для размещения организовали на базе детских муниципальных лагерей в Подольске, Щелкове и Клину. Для каждой семьи подготовили отдельный номер. Кормить их будут пять раз в день. Кроме того, во всех пунктах временного размещения работают медики.

Когда жители адаптируются, начнется запись их детей в детские сады и школы. Также им помогут с трудоустройством – сотрудники центров занятости на следующей неделе поедут во все пункты временного размещения и предложат вакансии, которые есть в Подмосковье.

В Подмосковье приехали 398 человек из шести районов Белгородской области. В основном это женщины и дети, среди которых восемь младенцев. В числе прибывших семь человек с ограниченными возможностями здоровья.

Белгородцев на станции в Подольске встречали волонтеры, которые помогали с тяжелыми вещами, маленькими детьми и сопровождали пожилых.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что село Муром подверглось очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины 21 октября. По его словам, в результате атаки пострадали школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. При этом губернатор отметил, что основную часть местных жителей вывезли.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Благодаря работе ПВО до Белгорода не долетела ни одна ракета

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!