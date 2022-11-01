Пожар на строительном рынке в ТиНАО потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Спасатели ликвидировали пожар на Николо-Хованском строительном рынке в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"Принятыми мерами в 16:21 пожар локализован, а в 16:36 – ликвидирован. <...> Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении возгорания принимали участие 36 пожарных и 8 единиц спецтехники.

Пожар в районе торговых рядов Николо-Хованского строительного рынка в ТиНАО произошел около 15:13 во вторник, 1 ноября. По данным МЧС, загорелись три палатки на площади 30 квадратных метров.

Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 150 квадратных метров.

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