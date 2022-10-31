"Рейд 112": один человек пострадал в ДТП на Пятницком шоссе

Около 00:45 водитель такси Skoda Rapid не заметил разделитель и выехал на встречную полосу в районе дома 1 по Пятницкому шоссе. В этот момент произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan Note. Второй после удара отбросило вправо. В этот момент с ним столкнулся автомобиль Audi A6, который двигался сзади. В результате пострадал один человек.

Около 02:15 нетрезвый водитель каршеринга Volkswagen Polo двигался по улице Липецкой. Подозрительный автомобиль заметили сотрудники ДПС. На требование остановиться водитель не отреагировал. Инспекторы начали преследование. В районе дома 6 по улице Ряжской нарушитель не справился с управлением, вылетел с дороги на тротуар и врезался в металлическое ограждение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

