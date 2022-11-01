01 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в поджоге машины
В Подмосковье задержали подозреваемых в поджоге иномарки на парковке. От машины остался только обугленный каркас, который приобщили к материалам уголовного дела.
На допросе подозреваемые рассказали, что знали, кому принадлежит автомобиль. Они якобы таким образом хотели выразить глубокую нелюбовь к ее хозяину. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль