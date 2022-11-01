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Новости

01 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в поджоге машины

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в поджоге машины

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В Подмосковье задержали подозреваемых в поджоге иномарки на парковке. От машины остался только обугленный каркас, который приобщили к материалам уголовного дела.

На допросе подозреваемые рассказали, что знали, кому принадлежит автомобиль. Они якобы таким образом хотели выразить глубокую нелюбовь к ее хозяину. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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