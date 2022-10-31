"Московский патруль": прошло предварительное заседание по делу геймеров РФ

В Хорошевском суде столицы состоялось предварительное заседание по делу российских геймеров, которые подали в суд на японского медиа-магната Sony. 28 истцов требуют возобновить доступ к уже оплаченным играм, а также компенсировать моральный вред в размере 280 миллионов рублей.

Компания ушла из России несколько месяцев назад и фактически лишила возможности играть в популярные игры даже тех, кто уже заплатил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

