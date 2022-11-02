"Московский патруль": смертельное ДТП произошло в центре Москвы

Смертельное ДТП случилось утром 2 ноября на улице 1905 года. Грузовик въехал в автомобиль такси, впечатав его в рейсовый автобус. Водитель и его пассажирка погибли на месте. А управляющий грузовиком сбежал.

Момент аварии зафиксировали дорожные камеры. Такси остановилось у вестибюля метро, а через несколько секунд в машину села женщина. Автомобиль не успел тронуться с места, когда в него врезался грузовик. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

