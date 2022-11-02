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Новости

02 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": смертельное ДТП произошло в центре Москвы

"Московский патруль": смертельное ДТП произошло в центре Москвы

"Московский патруль": в столичном метро задержали карманника

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Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной смертельной аварии в центре Москвы

Новости часа: в СМИ сообщили о возможной причине ДТП с такси на улице 1905 года

Смертельное ДТП случилось утром 2 ноября на улице 1905 года. Грузовик въехал в автомобиль такси, впечатав его в рейсовый автобус. Водитель и его пассажирка погибли на месте. А управляющий грузовиком сбежал.

Момент аварии зафиксировали дорожные камеры. Такси остановилось у вестибюля метро, а через несколько секунд в машину села женщина. Автомобиль не успел тронуться с места, когда в него врезался грузовик. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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