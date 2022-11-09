Землетрясение зафиксировали у берегов Италии

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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Италии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентром стал участок в 32 километрах к северо-востоку от города Пезаро и 61 километре к востоку от Римини. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Толчки зафиксировали около 06:07 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Калифорнийском заливе у побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Эпицентр находился на расстоянии 93 километров от города Санта-Росалия. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.



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