Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Мексики

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Подземный толчок магнитудой 6,1 был зафиксирован в Калифорнийском заливе у побережья Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр находился на расстоянии 93 километров от города Санта-Росалия. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Как уточняется, информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Армение. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба.

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