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09 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": турист выбил из рук прохожей мобильный телефон

"Московский патруль": турист выбил из рук прохожей мобильный телефон

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В центре Москвы турист выбил из рук прохожей мобильный телефон. Его задержали полицейские.

Молодой человек пробежал мимо толпы, после чего за ним вдогонку отправилась девушка. Выяснилось ,что незнакомец выхватил у нее гаджет стоимостью больше 60 тысяч рублей и скрылся.

В отделе полиции 18-летний приезжий заявил, что он турист и приехал в город, чтобы посмотреть достопримечательности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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