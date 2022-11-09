"Московский патруль": турист выбил из рук прохожей мобильный телефон

В центре Москвы турист выбил из рук прохожей мобильный телефон. Его задержали полицейские.

Молодой человек пробежал мимо толпы, после чего за ним вдогонку отправилась девушка. Выяснилось ,что незнакомец выхватил у нее гаджет стоимостью больше 60 тысяч рублей и скрылся.

В отделе полиции 18-летний приезжий заявил, что он турист и приехал в город, чтобы посмотреть достопримечательности.

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