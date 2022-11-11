ВСУ атаковали пригород Новой Каховки

Фото: Минобороны РФ

ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки. Об этом РИА Новости рассказал руководитель администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки", – пояснил он.

По словам политика, пострадали жилые дома, машины, линии электропередачи. Леонтьев добавил, что обстрел велся из артиллерийских систем. Это указывает на то, что украинские военные приближаются к правому берегу Днепра.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ завершили переброску подразделений на левый берег Днепра

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