Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киевские власти сосредоточили на запорожском направлении большое количество наемников из Польши, сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

"По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше 5 тысяч", – сказал он в интервью РИА Новости.

Политик добавил, что в рядах наемников есть выходцы из Грузии и представители различных международных террористических группировок.

Ранее Рогов рассказал, что в Запорожской области на стороне ВСУ действуют боевики из 34 государств. В том числе арабские наемники из "Джебхад ан-Нусры" (организация признана террористической и запрещена в РФ) и "ДАИШ" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Член главного совета администрации Запорожской области добавил, что среди воюющих на украинской стороне более половины составляют именно иностранцы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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