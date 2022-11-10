Пушилин сообщил об освобождении Павловки в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что населенный пункт Павловка в ДНР освобожден от ВСУ.

"[Населенный пункт Павловка] практически уже на 90% зачищен, можно сказать, освобожден", – приводит его слова ТАСС.

Пушилин также сообщил, что союзные силы уже подняли над Павловкой российский флаг. Данный населенный пункт находится около Угледара.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска успешно отразили атаку украинской армии на купянском направлении, в результате чего были уничтожены более 90 бойцов ВСУ.

В ведомстве рассказали, что две украинские роты вместе с иностранными наемниками попытались атаковать в направлении Куземовки в ЛНР. Однако их встретил огонь артиллерии ВС РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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