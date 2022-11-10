ВС РФ выполняют маневр на левый берег Днепра по плану – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска на николаево-криворожском направлении выполняют маневр по переброске на левый берег Днепра в соответствии с планом командования. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

"На николаево-криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом", – говорится в сообщении.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ приступить к отводу войск за реку Днепр после доклада командующего группировкой войск в районе СВО генерала армии Сергея Суровикина.

Шойгу также подчеркнул, что жизнь и здоровье российских солдат всегда являются главным. Он также призвал проследить за тем, чтобы ничто не угрожало мирному населению.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!