Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:45

Политика

В Минобороны РФ показали работу морских пехотинцев на южно-донецком направлении

В Минобороны РФ показали работу морских пехотинцев на южно-донецком направлении

Володин заявил о недопустимости финансирования оскорбляющих РФ деятелей культуры

Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон продолжит помогать Киеву

Артиллерийские установки 2С3 "Акация" ударили по укрепрайону ВСУ

Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована

Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Трамп назвал промежуточные выборы в США большой победой для себя

Российско-американские отношения останутся плохими, несмотря на выборы в конгресс – Песков

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Минобороны России показало, как российские морские пехотинцы воюют на южно-донецком направлении. Именно эти бойцы вместе с добровольцами из батальона "Тигр" и Народной милицией ДНР в данный момент освобождают поселок Павловку.

Штурмовыми отрядами морпехов удалось прорвать глубоко эшелонированный, хорошо укрепленный район обороны противника, и войти в населенный пункт. Кроме штурмовиков в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота есть и разведчики. У них уже свои задачи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика