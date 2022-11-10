В Минобороны РФ показали работу морских пехотинцев на южно-донецком направлении

Минобороны России показало, как российские морские пехотинцы воюют на южно-донецком направлении. Именно эти бойцы вместе с добровольцами из батальона "Тигр" и Народной милицией ДНР в данный момент освобождают поселок Павловку.

Штурмовыми отрядами морпехов удалось прорвать глубоко эшелонированный, хорошо укрепленный район обороны противника, и войти в населенный пункт. Кроме штурмовиков в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота есть и разведчики. У них уже свои задачи.

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