Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ"

Обстановку в зоне СВО удалось стабилизировать. Об этом сообщил РИА Новости командующий группировкой войск РФ Сергей Суровикин.

Он уточнил, что за месяц ВС Украины потеряли свыше 9,5 тысячи солдат. При этом российской армии удалось достаточно нарастить боевые возможности.

"За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы", – отметил генерал.

Ранее стало известно о сложной ситуации в районе Павловки. Там, как сообщал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, идут тяжелые бои.

Он также отмечал, что российская армия должна укрепиться в Угледаре, чтобы вражеские войска оказались дальше от Донецка.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ пресекли попытку наступления украинских войск в ЛНР

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