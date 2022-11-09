Потери ВС РФ на херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ – Суровикин

Фото: TACC/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что потери российской армии на херсонском направлении в разы меньше, чем у противника.

В среду, 9 ноября, Суровикин доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о проведении спецоперации на Украине.

"Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7–8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего", – сказал он.

По его словам, Вооруженные силы РФ успешно пресекают попытки наступления ВСУ на херсонском направлении. Он уточнил, что с августа по октябрь украинские войска потеряли:

свыше 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными;

более 200 танков;

500 боевых бронированных машин;

около 600 автомобилей различного назначения;

свыше 50 артиллерийских орудий и минометов.

Суровикин также отметил, что ВСУ атакуют социальные городские объекты: органы местного самоуправления, школы и больницы. Украинская армия ставит под угрозу гражданское население, которое сейчас в срочном порядке эвакуируют, добавил он.

Генерал подчеркнул, что только за октябрь украинские силы потеряли:

12 тысяч военнослужащих;

18 самолетов;

12 вертолетов;

шесть зенитных ракетных комплексов;

более 200 танков;

свыше 800 других боевых бронированных машин;

21 боевую машину реактивных систем залпового огня;

350 наемников.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о сложной ситуации в районе Павловки, где идут тяжелые бои. Он сообщил, что проводится освободительная операция в направлении Угледара. По его словам, перед российской армией стоит важнейшая задача – отодвинуть противника.

ВС РФ должны укрепиться в Угледаре, чтобы вражеские войска оказались дальше от Донецка, объяснил Пушилин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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