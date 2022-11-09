Володин назвал причины потери демократами большинства в палате представителей США

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Причины потери большинства демократами в палате представителей Соединенных Штатов стали экономические проблемы, внутренний раскол и кризис власти. Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Многие годы Белый дом сталкивал американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному принципу, по политическим предпочтениям", – написал депутат.

Володин подчеркнул, что если американская сторона не поменяет свое политическое направление, то кризис власти США только усугубится к приближающимся выборам президента 2024 года.

В Соединенных Штатах 8 ноября начались выборы в конгресс. После голосования будут определены 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. До начала выборов лидерство в обеих палатах удерживала Демократическая партия США.

По прогнозам СМИ, Республиканская партия после промежуточных выборов получит 220 мандатов, в то время как демократическая – 215.

В США завершились промежуточные выборы в конгресс

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