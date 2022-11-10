На стороне ВСУ воюют арабские наемники – Рогов

Фото: president.gov.ua

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на стороне Вооруженных сил Украины в боевых действиях принимают участие арабские наемники. Об этом он рассказал в эфире "Соловьев Live".

"По арабской речи это "Джебхад ан-Нусра" (организация признана террористической и запрещена в РФ) и "ДАИШ" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Одних завезли турки, других американцы", – объяснил Рогов.

Он также отметил, что в перехваченных переговорах часто звучит польская речь. Присутствуют также разговоры на грузинском, чеченском и французском языках.

Всего, по словам Владимира Рогова, в Запорожской области действуют боевики из 34 государств. Среди военных, которые принимают участие в активных боевых действиях по линии соприкосновения, со стороны ВСУ более половины составляют именно иностранцы.

5 ноября министерство обороны РФ сообщило о том, что российские военные обнаружили и уничтожили на Украине группу иностранных наемников, которая скрывалась в лесополосе. Разведка позиций производилась при помощи беспилотников.

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