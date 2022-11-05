ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российские военные обнаружили и уничтожили на Украине группу иностранных наемников, которая скрывалась в лесополосе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведгруппе была поставлена боевая задача по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ и наемников в заданном квадрате. <...> Подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что разведка местности осуществлялась с помощью беспилотников. Скопление иностранных наемников было обнаружено в лесополосе. После этого российские разведчики нанесли по ним удары из ПТРК "Фагот" и автоматических гранатометов.

После завершения обстрела российские военные вышли в район сосредоточения наемников и нейтрализовали противника из стрелкового оружия.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. Также российской авиацией и артиллерией были поражены пять пунктов управления ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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