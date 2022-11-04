Минобороны РФ сообщило об уничтожении штаба наемников возле Николаева

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России уничтожили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников", – заявил Конашенков.

Также он рассказал, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ.

По его словам, пункты располагались в районах Красногоровки, Невельского, Победы Донецкой Народной Республики, Новогригорьевки, Мирного Николаевской области.

Ранее сообщалось, что российские летчики сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Также российские силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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