15:22Политика
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 под Харьковом
Фото: Минобороны РФ
Российские летчики сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.
Также российские силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников. Всего с начала специальной военной операции на Украине ВС РФ сбили 2 414 БПЛА, 330 самолетов и 167 вертолетов противника.
Ранее российские военные уничтожили в Херсонской области украинскую радиолокационную станцию наведения и целеуказания ЗРК С-300. Кроме того, в Харьковской области, в районе села Малые проходы, Вооруженные силы РФ поразили целый взвод украинских РСЗО "Ураган".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ показали работу артиллерии по замаскированным огневым позициям
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