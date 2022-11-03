Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии фронта

Фото: телеграм-канал "Кирилл Стремоусов"

Замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал ситуацию на линии фронта некритичной. По его словам, российская армия успешно отражает все атаки противника.

Он сообщил, что на линии фронта в настоящее время не наблюдается скопления украинских войск.

"Они не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти", – отметил он в эфире "Соловьев LIVE".

Ранее сообщалось, что с 6 ноября в Каховском районе Херсонской области начнется принудительная эвакуация. Жителей призвали немедленно уехать из населенных пунктов в связи с высоким уровнем военной угрозы. В администрации добавили, что эвакуация проводится организованно транспортом.

До этого Стремоусов заявил, что ВСУ стянули к линии фронта наемников и военную технику. Из-за этого местных жителей начали вывозить из региона в более безопасные места. С 20 октября в Херсонской области действует военное положение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Херсонской области завершили эвакуацию жителей с правобережной части

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!