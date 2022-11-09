09 ноября, 21:30Общество
"Московский патруль": Колокольцев посетил Главный клинический госпиталь МВД
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Главный клинический госпиталь МВД в Москве, где вручил награды полицейским.
Четверо сотрудников, которые проходят лечение после ранений, полученных во время служебной командировки в Херсонской области, удостоены ведомственных медалей "За заслуги в службе в особых условиях".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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