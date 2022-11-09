14:58Транспорт
Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными из-за тумана
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Минтранс Московской области призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за окутавшего регион тумана. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Туман накрывает Подмосковье. А еще идет небольшой дождь. <...> Пожалуйста, будьте очень внимательны и осторожны не только на проезжей части, но и на парковках", – говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилистам следует избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также своевременно сбавлять скорость перед пешеходными переходами, школами, медучреждениями и торговыми точками.
Пешеходов призвали в темное время суток носить светоотражатели и переходить проезжую часть по переходам, убедившись в отсутствии трафика.
9 ноября Гидрометцентр России объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 05:00 до 23:00.
Отмечалось, что местами возможно снижение видимости до 300–800 метров.
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