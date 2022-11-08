14:36Общество
Жителей столичного региона предупредили о тумане
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В среду, 9 ноября, в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Предупреждение объявлено с 05:00 до 23:00. По данным синоптиков, местами ожидается низкая видимость до 300–800 метров.
Плотный туман уже окутывал Москву 7 ноября.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков пояснил, что причиной образования тумана в столице стал приход теплых и влажных воздушных масс в условиях, когда подстилающая поверхность еще не оттаяла и имела нулевую температуру.
Плотный туман накрыл столицу 7 ноября
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