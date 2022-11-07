Туман может продержаться в Москве несколько часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что туман может продержаться в столице несколько часов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Туман может продержаться несколько часов. В центр европейской части России, в том числе в Москву, начал поступать теплый влажный воздух, в то время как подстилающая поверхность еще не оттаяла и имеет нулевую температуру", – отметил он.

Синоптик объяснил, что влажность быстро возрастает, когда нижние слои воздуха охлаждаются в результате соприкосновения с землей. Излишки воды и превращаются в капельки тумана, добавил он.

Эксперт заявил, что в Москве туман будет еще 1,5–3 часа. В некоторых районах он будет исчезать, в других – появляться.

Ранее Синенков рассказал о пике потепления, которое установится в Москве к концу текущей недели.

По его словам, во вторник воздух прогреется до 5 градусов, а в среду – до 8. Синоптик уточнил, что в конце недели можно ждать 9–10 градусов.

Специалист также предупредил о температуре на уровне 6–8 градусов в предстоящие выходные. По словам Синенкова, данные значения существенно выше привычной нормы для начала ноября.



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