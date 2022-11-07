Пик потепления в Москве придется на конец рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о пике потепления, которое установится в Москве к концу текущей недели, передает ТАСС.

"На этой неделе температура будет повышаться, она уже начала повышаться. В предыдущие выходные дни у нас была температура до 1 градуса всего лишь, а сегодня мы уже ожидаем до 3–4", – заявил эксперт.

Синенков добавил, что во вторник воздух прогреется до 5 градусов, а в среду – до 8. Синоптик также уточнил, что к 9–10 градусам тепла температура приблизится к концу текущей недели.

Кроме того, специалист предупредил о температуре на уровне 6–8 градусов в предстоящие выходные. По словам Синенкова, данные значения существенно выше привычной нормы для начала ноября.

В Гидрометцентре РФ ранее рассказали о погоде в понедельник, 7 ноября. Синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками в виде мокрого снега и дождя при атмосферном давлении в 753 миллиметра ртутного столба.

"Утро": 3 градуса тепла ожидается в столице 7 ноября

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