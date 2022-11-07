Мокрый снег и до 4 градусов тепла ожидается в столичном регионе 7 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Москве и области в понедельник, 7 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 2–4 градусов, а по области – -1–4 градуса. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник в Москве может пройти небольшой снег, местами мокрый и переходящий в дождь. При этом в последующие дни снега ждать не стоит, поскольку температура будет на 5–6 градусов выше нормы.

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