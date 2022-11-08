Москвичей попросили пользоваться городским транспортом из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил о повышенной загруженности столичных дорог 8 ноября. Об этом информирует телеграм-канал ведомства.

"На 09:00 движение в городе оценивается в 7 баллов. Для утреннего часа пик загруженность выше, чем обычно. <...> Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик", – заявили в Дептрансе.

Подчеркивается, что городской транспорт работает штатно.

По данным ведомства, загруженность столичных дорог обусловлена дождливой погодой и мелкими ДТП. Также дорожную ситуацию осложняют ограничения на юго-западе Москвы.

Наибольшие затруднения движения, как заявили в департаменте транспорта, выявлены на проспекте Андропова, Ленинском проспекте, а также на внутренней стороне МКАД в районе 27-го километра.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что в столичном регионе 8 ноября ожидаются облачная погода и местные дожди. Воздух в столице прогреется до отметки 4–6 градусов тепла, а атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

"Атмосфера": 6 градусов тепла ожидается в столице 8 ноября

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