Дождь и до 7 градусов тепла ожидается в столичном регионе во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 8 ноября, в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве составит 4–6 градусов тепла, в Подмосковье – 2–7 градусов тепла. Ветер будет юго-западного и южного направлений с порывами до 10 метров в секунду.

По данным синоптиков, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что к концу недели температура воздуха в Москве приблизится к 9–10 градусам тепла.

В предстоящие выходные, по данным метеоролога, ожидается 6–8 градусов. Такие значения, отметил специалист, существенно выше привычной нормы для начала ноября.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что в середине недели в столице ожидается "температурная вспышка".



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