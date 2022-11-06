Синоптик рассказал об аномальном тепле на следующей неделе в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура в Москве и Санкт-Петербурге будет на 5–6 градусов выше климатической нормы в ближайшие дни, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, в понедельник температура повысится до 2–4 градусов, во вторник – до 4–6 градусов, а в среду – до 5–7 градусов. В свою очередь, по области температура может повыситься до 9 градусов. По словам метеоролога, отрицательных ночных температур не прогнозируется, начиная со вторника.

По данным Гидрометцентра, днем в четверг и пятницу в Москве и Подмосковье ожидается 3–8 градусов тепла.

Вильфанд отметил, что в Санкт-Петербурге зима тоже не планируется в ближайшую неделю. Вся рабочая неделя будет выше нормы 3–6 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о "техногенной гололедице". По словам специалиста, в воскресенье 6 ноября, осадки будут таять от воздействия тепла автомобильных выхлопов, и снова замерзать во время снижения интенсивности дорожного движения.

По его словам, такой необычный гололед возникает при отсутствии естественных условий для образования ледяной корки. При этом Вильфанд отметил, что такие условия сформируются к понедельнику, 7 ноября.

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