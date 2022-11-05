Синоптик предупредил москвичей о "техногенной гололедице" в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о "техногенной гололедице". По словам специалиста, в воскресенье 6 ноября, осадки будут таять от воздействия тепла автомобильных выхлопов, и снова замерзать во время снижения интенсивности дорожного движения.

"На отдельных участках трасс может наблюдаться "техногенная гололедица". Например, выпало 0,1 миллиметра снежка. Это пустяки, но оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает, а затем интенсивность потока машин становится меньше, он опять подмерзает", – приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, такой необычный гололед возникает при отсутствии естественных условий для образования ледяной корки. При этом Вильфанд отметил, что такие условия сформируются к понедельнику, 7 ноября.

"Она (гололедица. – Прим. ред.) уже будет естественной, природной, так как прогнозируются осадки, температура около нуля градусов плюс ветерок", – добавил синоптик.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Москве в День народного единства, в субботу и воскресенье прогнозируется комфортная для прогулок погода. По ее словам, ветер будет слабый, температура близка к климатической норме.

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