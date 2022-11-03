Водителей предупредили об увеличении машин на дорогах Подмосковья в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В грядущие выходные на дорогах Московской области ожидается увеличение числа машин на треть. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик рекомендовал не выезжать на машинах с летней резиной и уважать всех участников движения.

"Призываю всех исключить вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьезным правонарушением, но и угрозой жизни как для водителя, так и для окружающих", – подчеркнул Гержик.

В это время во всех городских округах будут проводить профилактические рейды и массовые проверки для выявления управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в выходные погода в Москве и Подмосковье будет однообразной. По его словам, в праздничные дни осадков не ожидается. Температура воздуха будет от -3 до -1 градуса ночью и 1…3 градуса днем.



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