Метеоролог ожидает однообразную погоду в выходные в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Погода в Москве и Подмосковье в выходные будет однообразной, заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, пишет RT.

"Она во многом будет похожа на то, что мы наблюдаем сейчас. Это погода, которую принесет облачный антициклон. Это практически гарантирует на длинные выходные погоду без осадков со слабыми ночными заморозками от -3 до -1 °С, а днем – 1…3 °С. Слабый ветер", – объяснил он.

В начале следующей недели возможно возвращение "скромного тепла", добавил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается пасмурная погода с осадками в смешанной фазе. К середине температура составит до 8 °С и пойдут дожди.



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