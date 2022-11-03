Москвичам пообещали пасмурную погоду и потепление на следующей неделе

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Пасмурная погода с осадками в смешанной фазе ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, к середине недели пойдут дожди, а столбики термометров повысятся до 8 градусов.

"В атмосфере установится западно-восточный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом. Североатлантические циклоны повысят градус и принесут с собой пасмурную погоду с осадками в смешанной фазе, к середине недели постепенно переходящими в дожди, когда в темное время суток потеплеет до 0–5, а днем – до 3–8", – пояснил Тишковец.

Он добавил, что метеорологическая зима, которая в столице вступает в свои права 10 ноября, не наступит. Ее стоит ждать только через 1–2 недели.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве настоящая зима наступит, когда появится устойчивый снежный покров. По ее словам, на сегодняшний день среднесуточная температура воздуха – менее 5 градусов.

Тишковец рассказал, что устойчивый снежный покров в столице образуется с приходом календарной зимы. Эксперт уточнил, что московская зима не будет суровой.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов рассказал, что изменение климата сказывается на непредсказуемости погодных явлений. Поэтому зима в России может стать как аномально холодной, так и аномально теплой.



Москвичи показали кадры снега и гололеда в столице

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!