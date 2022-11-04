В Гидрометцентре рассказали о погоде в столице на выходных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в День народного единства, в субботу и воскресенье прогнозируется комфортная для прогулок погода, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, ветер будет слабый, температура близка к климатической норме.

В частности, в пятницу, в День народного единства, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями с дневной температурой от 0 до -2 градусов. Небольшие осадки и местами гололедица прогнозируются только по области.

Как отметила метеоролог, в ночь на субботу в Москве и области местами возможны небольшие осадки, по области – местами гололедица. Днем в субботу в столице – от 1 до 3 градусов тепла. В воскресенье температура прогнозируется от 0 до плюс 5.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве настоящая зима наступит, когда появится устойчивый снежный покров. По ее словам, на сегодняшний день среднесуточная температура воздуха – менее 5 градусов.

Тишковец рассказал, что устойчивый снежный покров в столице образуется с приходом календарной зимы. Эксперт уточнил, что московская зима не будет суровой.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов рассказал, что изменение климата сказывается на непредсказуемости погодных явлений. Поэтому зима в России может стать как аномально холодной, так и аномально теплой.



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