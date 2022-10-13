"Жизнь в большом городе": московские дороги

Ввод в эксплуатацию Московского скоростного диаметра улучшит не только транспортную доступность для 48 районов столицы, но и экологию во всем городе. Согласно расчетам, содержание в воздухе диоксида азота и оксида углерода снизится на 15–20%.

И это лишь один из значимых дорожных проектов, который на данный момент реализуется в столице. Не замедлится ли строительство новых магистралей в условиях санкций? И как меняется автомобильное движение в Москве? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".