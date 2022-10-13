На территории Щербинской городской больницы завершились работы по благоустройству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты завершили комплексное благоустройство территории Щербинской городской больницы, заявил замглавы городского департамента здравоохранения Алексей Сапсай. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Завершены работы в Щербинской городской больнице. При разработке проекта благоустройства учитывался тот факт, что территория больницы используется жителями ближайших районов как транзитный путь к автобусным остановкам и магазинам. Кроме того, нужно было уменьшить шумовое воздействие на территорию со стороны проезжей части", – сказал он.

По словам Сапсая, в результате проведенных работ территория медучреждения стала уютным местом для прогулок. Здесь появились места для отдыха со скамейками, качелями и навесами от дождя, пешеходные дорожки, а также детская и спортивная площадки.

"Появились удобные подъездные пути к учреждению и новые зеленые насаждения. Благоустройство позволило создать вокруг больницы общественное пространство, в котором комфортно и пациентам, и сотрудникам, и местным жителям", – пояснил Сапсай.

Отмечается, что территория Щербинской больницы была поделена на функциональные зоны, в числе которых площадка для стритбола, детская площадка, площадка "Московское долголетие" и сцена. Всего специалисты обновили около 18 тысяч квадратных метров газона и высадили почти 2 тысячи деревьев и кустарников.

"Появились яркие акценты: голубые информационные стойки, цветное резиновое покрытие детских площадок и арт-объекты в виде долек лимона и лайма. Вдоль прогулочных зон и транзитных маршрутов установили уличные светильники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на юго-западе столицы завершилось комплексное благоустройство общественных пространств района Коньково. Речь идет о пространствах в границах улиц Островитянова, Профсоюзной и Введенского общей площадью почти 25 гектаров. Между жилыми кварталами и станциями метро "Коньково" и "Беляево" обновили покрытие тротуаров и сделали новые удобные пешеходные связи.

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