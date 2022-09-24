Сборная РФ по футболу обыграла команду Киргизии в товарищеском матче

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Сборная России по футболу одержала победу над командой Киргизии в товарищеском матче со счетом 2:1.

Уточняется, что игра стала первой для сборной с ноября 2021 года, когда на выезде российские футболисты проиграли сборной Хорватии со счетом 0:1 в заключительном матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и не смогли попасть на турнир в Катаре напрямую.

Так, со стороны РФ голы забили Александр Соболев (30-я минута, с пенальти) и Даниил Уткин (89), со стороны Киргизии на 24-й минуте гол забил Алимардон Шукуров.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не будет принимать участие в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает сайт РФС.

Причина пропуска заключается в решении УЕФА отстранить российские клубы и сборную от всех предстоящих турниров.

