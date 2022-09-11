Сборная России стала обладателем Кубка легенд по футболу в 13-й раз

Фото: телеграм-канал "Кубок Легенд | LegendsCup"

Российская сборная по футболу в 13-й раз победила в Кубке легенд имени Константина Еременко, обыграв 11 сентября команду Турции. Встреча завершилась со счетом 9:4.

Матч проходил на стадионе "Мегаспорт" в Москве. За российскую команду выступали Александр Филимонов, Олег Корнаухов, Евгений Алдонин, Павел Погребняк и другие известные футболисты.

Третье место заняла команда Казахстана, которая ранее обыграла сборную легенд со счетом 10:7.

До этого воронежский футбольный клуб "Факел" обыграл московский "Локомотив" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0. Для "Факела" это была первая игра после ухода главного тренера Олега Василенко.

