ФК "Факел" одержал победу в первом матче РПЛ после ухода Василенко

Фото: fclm.ru

Воронежский футбольный клуб "Факел" обыграл московский "Локомотив" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В ходе игры голами отметились защитник Евгений Морозов и полузащитник Ираклий Квеквескири.

По итогам девяти туров "Факел" набрал семь очков и теперь занимает 14 место в турнирное таблице. "Локомотив" между тем находится на 11 строчке с девятью баллами.

В следующем туре воронежский клуб сыграет с "Сочи". Встреча пройдет 18 сентября. В этот же день "Локомотив" сыграет с московским "Спартаком".

Для "Факела" сегодняшняя встреча была первой после ухода главного тренера Олега Василенко. Об уходе специалиста стало известно 6 сентября.

В пресс-службе команды тогда рассказали, что решение было обоюдным. Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Дмитрий Пятибратов.

