Бывший защитник "Зенита" Мевля стал новым игроком "Спартака"

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Словенский футболист, бывший защитник "Зенита" Миха Мевля стал новым игроком московского "Спартака". Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.

Контракт с 32-летним футболистом, перешедшим в "Спартак" в статусе свободного агента, заключен на год с возможностью продления на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион России в составе "Спартака" Юрий Никифоров стал тренером в штабе сборной РФ по футболу.

Футболист является обладателем кубка РФ, двукратным чемпионом в составе ПСВ. Он выступал в качестве защитника. Играя в составе сборной РФ, Никифоров провел 55 матчей и забил 6 голов. Он принимал участие в чемпионате Европы 1996 года и чемпионатах мира 1994 и 2022 годов.