"Челси" расторг контракт с главным тренером Томасом Тухелем

12:40
Фото: AP/Darko Bandic
Немецкий специалист Томас Тухель покинул пост главного тренера лондонского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщается на сайте английской команды.
Подготовкой футболистов к ближайшим матчам Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов займется тренерский штаб. Отмечается, что новый наставник "Челси" будет определен в ближайшее время.
Томас Тухель возглавлял "Челси" с января 2021 года. За это время он успел одержать с английским клубом победы в Лиге чемпионов (2020/21), Суперкубке УЕФА (2021), и Клубном чемпионате мира (2021).
Ранее главный тренер испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" итальянец Карло Анчелотти был признан лучшим тренером сезона 2021–2022 по версии UEFA. Об этом стало известно 25 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.
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