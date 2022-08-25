Итальянец Анчелотти стал лучшим тренером по версии UEFA

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Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" итальянец Карло Анчелотти признан лучшим тренером сезона 2021–2022 по версии UEFA. Об этом стало известно 25 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.

Среди претендентов на это звание также значились главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

62-летний Анчелотти возглавил "Реал Мадрид" в 2021 году. До этого тренировал "Челси", "Баварию", "Милан" и ПСЖ. Итальянец известен как первый в истории тренер, выигравший все пять сильнейших национальных чемпионатов в Европе.

Также в ходе жеребьевки форвард "Реала" и сборной Франции Карим Бензема был объявлен лучшим игроком минувшего сезона. Спортсмен провел 46 матчей за испанский клуб, во время которых суммарно забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.

Ранее стало известно, что российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом "Адана Демирспор". Соглашение с форвардом заключено по схеме 1+1. Дзюба отыграет в команде текущий сезон, а позже его контракт может быть продлен.

