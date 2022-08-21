ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" в игре шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч проходил в Москве на "ВЭБ-Арене" и закончился со счетом 4:2. В составе ЦСКА голы оформили Федор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина.

У "Ахмата" отличились Мохамед Конате и Бернард Бериша.

На данный момент московский клуб находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. "Ахмат" располагается на восьмой позиции с 8 очками.

28 августа ЦСКА сыграет на выезде с "Ростовом". "Ахмат" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".

Ранее футболисты "Спартака" обыграли "Сочи" в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0.

В команде победителей два гола забил Квинси Промеса и один мяч забросил Антон Зиньковский. Во втором туре нападающий Александр Соболев сделал две подряд голевые передачи.

