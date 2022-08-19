Футбольный клуб "Торпедо" назначил Николая Савичева главным тренером

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Тренер Николай Савичев возглавил московский футбольный клуб "Торпедо". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.
В период игровой карьеры 57-летний Савичев стал двукратным бронзовым призером чемпионатов СССР с "Торпедо", выигрывал кубок СССР в 1986 году и кубок России в 1993 году.
В качестве главного тренера клуба специалист выступал с августа по ноябрь 2014 года, а также с июля 2019-го по июнь 2020 года, после чего занимался программой развития молодежного футбола.
Накануне сообщалось, что пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо" покинул Александр Бородюк. Из команды ушел и его ассистент Виктор Лосев. Тогда же стало известно, что клуб возглавит тренер Николай Ковардаев.
Позднее стало известно, что у 52-летнего специалиста нет лицензии Pro, которая необходима для позиции главного тренера. В настоящий момент он утвержден на должность старшего тренера "Торпедо".
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